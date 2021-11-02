Бийск: «Стабильность»: в Бийске вновь произошло ДТП на самом аварийном перекрестке

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«Стабильность»: в Бийске вновь произошло ДТП на самом аварийном перекрестке

Сегодня здесь не смогли разъехаться Renault и Mazda, сообщает drom_22_biysk:

— Не прошло и недели. Горно-Алтайская – 8 Марта, на этот раз рулевой Mazda не уступил Renault Duster.

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Добавим, что 25 октября на перекрестке так же случилась авария, а вообще это место в Бийске считается одним из самых аварийных.

Бийчане уже давно говорят о необходимости установки здесь «лежачих полицейских» или светофора. Вот и сегодня в комментариях под видео с ДТП они снова об этом вспомнили:

— Хоть где-то все стабильно!

— Когда уже у них машины кончатся?

— Может пора там поставить светофор или лежачий полицейский, сколько нужно ещё пострадавших?

— Может пора мозг заиметь вместо светофора и лежачего полицая!

В Бийске перекресток улиц Горно-Алтайская и 8 марта прозвали «легендарным»

12:52, 20.09.2021 2018

Бийский рабочий