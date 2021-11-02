ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Бийск: «Стабильность»: в Бийске вновь произошло ДТП на самом аварийном перекрестке

Горняк22
24 минуты Ago

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«Стабильность»: в Бийске вновь произошло ДТП на самом аварийном перекрестке

Сегодня здесь не смогли разъехаться Renault и Mazda, сообщает drom_22_biysk:

— Не прошло и недели. Горно-Алтайская – 8 Марта, на этот раз рулевой Mazda не уступил Renault Duster.

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Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

 

Добавим, что 25 октября на перекрестке так же случилась авария, а вообще это место в Бийске считается одним из самых аварийных.

Бийчане уже давно говорят о необходимости установки здесь «лежачих полицейских» или светофора. Вот и сегодня в комментариях под видео с ДТП они снова об этом вспомнили:

  • — Хоть где-то все стабильно!
  • — Когда уже у них машины кончатся?
  • — Может пора там поставить светофор или лежачий полицейский, сколько нужно ещё пострадавших?
  • — Может пора мозг заиметь вместо светофора и лежачего полицая!

«Стабильность»: в Бийске вновь произошло ДТП на самом аварийном перекрестке1

В Бийске перекресток улиц Горно-Алтайская и 8 марта прозвали «легендарным»

12:52, 20.09.2021 2018

 

Бийский рабочий

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