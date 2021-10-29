Бийск: Срок запуска бийского сахарного завода пока остается неизвестен

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Собственники готовы вложить 5 млрд руб. в модернизацию предприятия в Бийске

На предприятии «Бийский сахар», именно так называется юрлицо, которые больше известно Бийску как сахарный завод, по-прежнему идет первый этап модернизации производства.

Напомним, в 2016 году завод, как часть агроимперии «Изумрудная страна» был признан банкротом с долгом в 800 млн руб. Пережить банкротство заводу пришлось не впервые. В краевом правительстве были уверены, что реализовать производство с такой задолженностью будет непросто, однако инвесторы нашлись почти сразу, как предприятие было выставлено на торги.

Новым собственником в 2017 году стала новосибирская компания «Санинвест», выкупившая завод в Бийске почти за 170 млн руб.

Кстати, поначалу это даже вызывало тревогу. Дело в том, что основная сфера деятельности нового собственника далека от производственной. Компания входила в список крупнейших владельцев торговых центров России.

Кто владел и как пытался запустить производство на сахарном заводе в Бийске

07:18, 10.04.2020 8000

Однако новые собственники объявили о намерении запустить завод по переработке сахарной свеклы. В 2018 году Роман Игнатов, директор ООО «Бийский сахар», пояснял, что реализовывать проект планируется в три этапа.

Сейчас предприятие называется "Бийский сахар" Фото: архив "БР"

Первый, рассчитанный на два года, предполагает восстановление завода до плановой производственной мощности — 1,8 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. Следующие этапы предусматривают последовательное увеличение мощностей до 3 и 5 тыс. тонн. Сами собственники о ходе модернизации информируют мало.

А вот Александр Большаков, начальник алтайского управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, рассказал журналистам, что первый этап модернизации на заводе еще ведется. Когда же бийский сахарный завод вновь будет запущен – пока говорить рано.

— С точки зрения запуска нового производства завод был проблемным еще два-три года назад. Но сейчас собственники реализуют проект по модернизации и реконструкции, — говорит Александр Большаков. — Сейчас идет первый этап. Перед собственниками стоит целый комплекс задач: кадровое и сырьевое обеспечение, поиск рынка сбыта продукции, потребителей.

За все время восстановления завода в него должны вложить более 5 млрд руб., поясняют в управлении. Кстати сами собственники ранее называли цифру в 4,5 млрд руб., но по всей видимости, сказалась инфляция и рост цен на металл.

Изначально первый этап модернизации планировали провести за два года. Фото: архив "БР". По подсчетам в прежних ценах только первый этап модернизации завода оценивали в 1,4 млрд руб. Его в компании «Санинвест» планировали провести на собственные средства, а уже последующие этапы — с привлечением банковских кредитов.

Напомним, Алтайский край является единственным регионом от Урала до Дальнего Востока, что в промышленных масштабах выращивают сахарную свеклу. В этом году ее урожай превысил предыдущий, поэтому единственный работающий сахарный завод на Алтае – Черемновский – в этом году будет загружен.

Бийский рабочий