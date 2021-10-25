Бийск: Средняя сумма квитанции за ЖКУ у россиян выросла в 2021 году на 9%

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В среднем россияне платят до 3,4 тысяч рублей в месяц за жилищно-коммунальные услуги

Средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России выросла за три квартала 2021 года на 9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Средний чек за коммунальные услуги за три квартала 2021 года составил 3 410,91 рублей, тогда как за аналогичный период годом ранее — 3 137,64 рублей, об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Росту среднего чека в указанный период могла способствовать холодная зима 2021 года на фоне аномально теплой в прошлом году. В зимнем сезоне 2020-2021 температура в батареях была заметно выше, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019-2020.

К тому же, напомним, в прошлом году на обозреваемый период выпали насколько месяцев строгого карантина, который многие предпочли провести за городом, на дачах. Поэтому их объемы потребления воды и электроэнергии были ниже привычных, говорится в исследовании.

Могли сказаться на статистике чеков за ЖКУ и общие настроения в обществе в 2020 году, когда напряжение из-за неизвестности и нестабильности достигли своего максимума в разгар пандемии. А в таких случаях россияне традиционно стараются быть экономнее — в том числе, и в вопросах потребления воды, тепла и электричества.

Вместе с тем средний чек оплаты за ЖКУ с января по сентябрь 2021 года у мужчин оказался выше, чем у женщин — 3 480 рублей против 3 343 рублей, свидетельствуют данные исследования.

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11:18, 13.09.2021 973

Бийский рабочий