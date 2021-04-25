Бийск: Средняя зарплата в Алтайском крае в феврале выросла по сравнению с прошлым годом

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Средняя зарплата в Алтайском крае в феврале составила 28952 рубля.

В феврале 2021 года среднемесячная зарплата в Алтайском крае выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

— В феврале 2021 года номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 28952 рубля, что на 7,0% выше соответствующего периода прошлого года, — сообщили в Алтайкрайстате.

При этом реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) в феврале выросла на 1,1%.

Напомним, что в январе средняя зарплата сотрудников предприятий и организаций в регионе составила 28,8 тысяч рублей. В Бийске средняя зарплата за 2020 год составила около 27300 рублей, увеличившись за год на 5,8 %.

В январе 2021 года зарплаты в Алтайском крае стали ниже

10:19, 27.03.2021 670

Бийский рабочий