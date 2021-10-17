Бийск: Сразу два ДТП с пострадавшими произошло в Бийске днем 16 октября
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В одном из ДТП, которое произошло на объездной дороге, есть пострадавшие
В соцсетях сообщают о двух ДТП в Бийске, которые произошли днем в субботу 16 октября.
В ДТП на объездной дороге Р-256, на выезде из Бийска, Toyota при развороте не пропустила движущуюся в попутном направлении фуру-бензовоз Scania. Как сообщает @drom_22_biysk, в Toyota есть пострадавшие.
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Кроме того, в Приобской части города, на перекрестке улиц Васильева и Ленинградская, водитель автомобиля Lada не пропустил Toyota Camry, которая двигалась по главной. Видео с места аварии опубликовано в @dtp_centr22.ДТП на пересечении Васильева и Ленинградской Фото: @dtp_centr22
Столкновение произошло на оживленном перекрестке – некоторое время движение, в том числе и трамваев, было затруднено. О пострадавших в этом ДТП не сообщается.
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10:09, 12.10.2021 2680