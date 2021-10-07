Бийск: Сразу семь онлайн-камер установили в новых скверах Бийска
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В Бийске установили новые веб-камеры, они направлены на обновленные городские скверы, а также на пересечение улиц 8 Марта и Ударная
Две новые камеры наплавлены на площадь и парковку городского Дворца культуры. Еще три камеры установлены в сквере Льнокомбината.
Еще две камеры расположились в сквере им. Ю.А. Гагарина, появившегося в Нагорной части Бийска. Всего за этим сквером теперь можно наблюдать с семи ракурсов.
Напомним, ранее в мэрии Бийска сообщали, что в новом бийском сквере в поселке Нагорный установят камеры высокой четкости, чтобы с помощью следить за порядком.Вид с онлайн-камеры на сквер поселка Нагорный Фото: скриншот камеры "Сотрудник", digibi.ruм
Кроме того, новую камеру установили на перекрестке улиц Ударная — 8 марта.
Всего в городе можно смотреть в более чем 200 камер, которые показывают школы, перекрестки, оживленные улицы, стадионы, игровые площадки и многое другое. Посмотреть камеры можно как на сайте предприятия «Сотрудник», так и на нашем сайте – в разделе «Бийск-online».
Все камеры города ведут круглосуточную запись и доступны онлайн. Только что установленные камеры выделены в списке красным цветом.
Две новые онлайн-камеры показывают участки административного центра Бийска
16:45, 13.03.2021 6814