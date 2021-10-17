Бийск: Спрос россиян на ипотеку в сентябре 2021 года рекордно упал

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Эксперты связывают падение с выросшими ценами на недвижимость

Количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне изменения условий льготной программы господдержки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

— Стоит отметить изменения с 1 июля 2021 года условий по программе льготной ипотеки. В частности, ограничение суммы кредита по программе до 3 млн руб. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны, — пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

При этом в сентябре количество заявок на ипотечные кредиты снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

На снижение спроса на ипотечные кредиты в последнее время в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране. В том числе с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья, говорят эксперты НБКИ.

Правительство РФ продлило программу «Семейная ипотека» до конца 2023 года

17:14, 25.08.2021 1129

Бийский рабочий