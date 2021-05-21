Бийск: Спроси у рябины: когда можно высаживать рассаду помидоров в открытый грунт

0

Томат весьма теплолюбив — оптимальная средняя температура для его роста и развития днем 18-28, ночью — 15-18 градусов.

Зацвела рябина? Теперь можно

Наши предки разработали свой календарь – по садовым кустарникам. Одни менее чувствительны к перепадам температур, а потому расцветают раньше, другие ждут окончательной победы тепла.

Например, когда расцветала черемуха и листики на березах достигали в размере сантиметра – сажали картошку, цветение сирени сигнализировало, что можно сеять огурцы, кабачки и фасоль. Пряную зелень сеяли после того, как вишня покроется цветами. А вот окончательным знаком наступления весны всегда являлось цветение рябины. Сейчас ее соцветия уже набухают, но они еще не раскрылись полностью.

Томаты любят тепло

Томаты очень теплолюбивая культура, которая остро реагирует на любые колебания температур. Если в теплице их можно защитить от заморозков, то в открытом грунте это довольно проблематично. Поэтому прежде чем решиться высадить их на грядки, изучите прогноз погоды.

Первую группу рассады можно начинать высаживать, когда температура воздуха даже ночью не бывает ниже 11 градусов по Цельсию. При этом среднесуточная температура должна быть выше 15 градусов.

Несмотря на то, что томаты продолжают развиваться и при 15 градусах тепла, цветение у них задерживается. Продолжительное время томаты выдерживают температуру 8-10 градусов, но не растут, не формируют соцветия, а если они уже сформированы, могут их сбросить.

Поэтому, ранняя высадка рассады в недостаточно прогревшуюся почву не только не дает забега во времени, а наоборот отодвигает урожай на более поздние сроки.

Благоприятные дни летом 2021 года для высадки томатов

Без укрытия рассаду томатов можно высаживать на огород, когда минует угроза заморозков – после 10 июня.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов в открытый грунт по лунному календарю: с 12 по 17 июня.

Как правильно посадить томаты?

Если у рассады стандартные размеры (высота 25-35 см и 8-10 настоящих листьев), ее сажают обычным способом. Выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения. В ней вертикально устанавливают саженец и засыпают его плодородной землей, торфом или компостом до семядольных или первой пары настоящих листьев (если семядольные листочки удалили в процессе выращивания рассады).

Переросшую рассаду томатов сажают одним из описанных ниже способов.

Первый способ. Выкапывают яму глубиной 8-10 и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы корни его были направлены на юг, а ствол – на север. При посадке следят за тем, чтобы ствол саженца не касался почвы, а нижние листья располагались на высоте 15-20 см от нее. Чтобы этого добиться, самые нижние листья удаляют. Только делать это желательно заранее, чтобы ранки успели подсохнуть, и в них не попала инфекция.

Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни. Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.

Второй способ заключается в том, что вначале выкапывают большую лунку глубиной 15-20 см, а в ней копают еще вторую, но уже меньшего размера и глубиной 8-12 см (на высоту емкости, в которой выращивалась рассада). У вас должна получиться своеобразная лунка в лунке общей глубиной 25-32 см.

Саженец с комом земли высаживают вертикально в меньшую лунку. Затем его засыпают почвой до семядольных или первых настоящих листочков. Через 2 недели, когда рассада помидоров приживется и немного окрепнет, большую лунку засыпают почвой практически до краев (нижние листья, которые могут оказаться под землей, предварительно удаляют).

Жители Алтайского края начали массово высаживать картофель

11:39, 16.05.2021 1438

Бийский рабочий