Бийск: Спорткомплекс «Заря» в Бийске готовится к пропускной системе по QR-кодам

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Уже со следующей недели в Бийске, как и во всём Алтайском крае, начнет действовать усиленная пропускная система по QR-кодам

Если сейчас такие требования применяются только в торговых центрах, то с 15 ноября список мест значительно расширится. А именно необходимые документы нужно будет предъявлять при походе в театры, кино, при заселении в гостиницы, а также посещении спортивных объектов.

Как и везде, с 15 ноября при входе в спортивный комплекс «Заря» необходимо будет предоставить один из следующих документов: действующий QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19; действующий QR-кoд, которым подтверждается то, что вы перенесли COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; медицинский документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации от COVID-19,вместе с отрицательным ПЦР-тестом, полученного не позднее, чем за 72 чaca до посещения спорткомплекса.

— Конечно, требования еще прибавляются, и они достаточно серьезные для нашего учреждения, — рассказала Винера Фаляхова, директор с/к «Заря». – Но мы готовимся. Мы приобрели для этих целей два смартфона. На входе будут стоять наши сотрудники и сканировать QR-коды у посетителей. Нам очень не хватает сотрудников на эту работу. Если будет возможность, будем изыскивать волонтеров, помощников к этому привлекать, чтобы не было у нас ни очередей, ни заторов.

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Так, в спорткомплексе уже разработали график дежурств по вечерам. Конечно, с введением QR-кодов нагрузка на персонал значительно возрастет.

Если у родителей нет кодов и соответствующих документов, то тренеры будут встречать детей на входе в спортивный комплекс.

Также в с/к «Заря» рассказали, что сейчас столкнулись с новой проблемой: бийчане обращаются в учреждение с просьбой вернуть деньги за купленные ранее абонементы. Многие собираются отказаться от похода в бассейн из-за принятых ограничительных мер.

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14:44, 12.11.2021 1403

Бийский рабочий