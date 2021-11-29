Бийск: Списали на ковид: будут ли в Бийске в этом году катки и площадки для гуляний

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Бийчане спрашивают: почему Бийск так сильно отстает от других городов в плане подготовки к новогодним праздникам

Пока из новостей — на Петровском бульваре сколотили ограждение для традиционного катка и работает каток «Бия», а ДК БОЗ первым в городе начал возведение зимнего городка.

В прошлом году работы по созданию ограждения катка на Петровском бульваре закончили в эти же сроки, а каток открыли 19 декабря. Камера «Сотрудника» теперь направлена на будущий каток. Однако, лед здесь пока заливать не спешат. Вероятно, как и в предыдущие годы, услуги катка останутся такими же – будет прокат коньков, можно будет взять в аренду «помощника» для тех, кто пока только учится стоять на льду, а также здесь два сезона подряд работала торговая точка.

В Бийске начали работы по созданию катка на Петровском бульваре Фото: Скриншот камеры

Кроме того, в Бийске уже работает одна ледовая площадка – крытый каток «Бия» в Заречье. Однако, большинству бийчан добираться туда не слишком удобно, особенно, если нет личного транспорта. Вход на каток – только по QR-кодам, дети до 18 лет могут проходить просто так. С собой необходимо будет взять документ, удостоверяющий личность. Будет ли введено действие QR-кодов на катке Петровского бульвара, пока не ясно, ведь он на открытом воздухе.

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09:39, 24.11.2021 1090

Цены на каток «Бия» и на каток Петровского бульвара одинаковые – вход от 100 рублей, прокат – 150 рублей в час. Бесплатные катки, в силу того, что погода пока слишком теплая, в городе пока не залиты и даже не озвучены места, где они будут размещаться. Каток на «Прогрессе», понятное дело, работать в этом году тоже не будет.

Как и всегда, Бийск в этом году отстает от других городов Сибири по новогоднему оформлению и открытию катков. Если в Барнауле администрация давно рассказала о планах на размещение катков и о том, как украсят город к Новому году, что и где будет работать, и какая иллюминация разместится на улицах, то в Бийске чиновники не спешат озвучивать какие-либо планы.

Добавим, что в ряде сибирских городов уже приступили к новогоднему оформлению улиц и размещению иллюминации, а также начали работать катки. Так, в Барнауле к выходным запустили большой бесплатный каток у ТРЦ Galaxy – там работают аниматоры, есть теплые раздевалки, где можно оставить вещи, работает прокат – цена такая же, как в Бийске, 150 рублей, а вот помощника фигуриста для ребенка можно взять бесплатно, работают точки с напитками и блюдами для перекуса.

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Открываются катки и в Новосибирске, а городские территории уже вовсю начали украшать к праздникам — в столице Сибири даже успели установить елку в одном из районов города.

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В Красноярске еще в конце ноября администрация города, не дождавшись сибирских морозов, запустила открытый каток с искусственным льдом – на нем можно кататься при температуре до +7. Здесь же прокат, раздевалки, выступления музыкальных коллективов, программа аниматоров на выходные, точки питания, световые фотозоны и многое другое. Здесь каток не бесплатный, но и площадь его просто огромная, и перечень услуг шире.

— Год от года Бийск все дальше «от цивилизации» — особенно, если побываешь в новогодние праздники в других городах, даже в ближайшем Барнауле, — поделилась с «БР» бийчанка Евгения, мама двух подростков. – Мы стараемся вывозить детей, чтобы они хотя бы немного посмотрели, как может быть украшен город и покатались на нормальных катках, где есть теплые раздевалки, играет музыка, работают аниматоры, есть интересная торговля и точки питания – в фудтраках можно купить и сладости, и глинтвейн, и кофе. Для наших детей там все удивительно, потому что в Бийске ничего такого нет – опять понаставят этих унылых снежных фигур и на этом все. Почему в других городах это все можно организовать, а у нас нет? В этом году, слышала, даже горок делать не будут.

— Мы ходили на каток на Петровском бульваре два года, — рассказала еще одна бийчанка, — я все пытаюсь приучить детей к здоровому образу жизни и зимним прогулкам. Но за деньги, которые они там берут с человека, можно ведь было сделать более симпатичное ограждение – а не вот этот загон для коров из неструганных досок? Даже их можно было бы украсить ветками, иллюминацией, еще что-то придумать. Туалет отсутствует, с детьми это вообще проблема – то одному надо, то другому, приходится уходить, несмотря на оплаченное время. Горки в прошлом году не было, бульвар просто пустой – ледовые фигуры, елка и каток. И ничего нельзя почему-то, даже на свежем воздухе, улица-то – не закрытое помещение.

Каток «На Стрелке» в Красноярске принадлежит муниципалитету Фото: @kras_gid

Бийчане спрашивают, почему сейчас все стали списывать на ковид – проблемы здравоохранения, ремонтные работы на общественных территориях, а также подготовку к праздникам.

— Несмотря на общие ограничения, в других городах Сибири власти создают для горожан нормальные условия для зимних прогулок, гуляний и думают о предпраздничной атмосфере, создают настроение жителям. А в Бийске ковид стал поводом просто ничего не делать, — говорят жители города.

Вперед — на лед: в Бийске 20 ноября откроется первый каток

12:41, 19.11.2021 1612

Бийский рабочий