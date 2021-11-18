ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Спектакли для «кодированных»: Бийский драмтеатр присоединился к covid-free

Горняк22
20 часов Ago

5

Вход в драмтеатр людям без QR-кода закрыт

В драмтеатре напоминают о вступившем в силу с 15 ноября этого года Указа Губернатора Алтайского края № 180 от 27.10.2021 г. Администрация просит «отнестись с пониманием» к сложившейся ситуации, и посещать учреждение по новым правилам:

Отныне посещение спектаклей театра (а также нахождение в здании театра) возможно лишь при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), и одного из следующих документов:
1. QR-код с портала Госуслуги на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или прививочный сертификат с отметкой о вакцинации;
2. QR-код с портала Госуслуги на сертификат о перенесённом заболевании COVID-19;
3. Справка о медицинском отводе + отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа (3 дня) до визита в театр.

На лиц, не достигших 18-ти лет, ограничения не распространяются (необходимо лишь предоставить паспорт или свидетельство о рождении, чтобы подтвердить свой возраст).

– В связи с большим потоком зрителей напоминаем о необходимости приходить в театр заблаговременно (двери театра открываются за час до начала спектакля)!

В театре не отменят и уже действующие меры: масочный режим, рассадка зрителей, наполняемость не более 50%.

Если по каким-либо причинам бийчане не могут посетить театр, им напомнили правила возврата билетов:

  • билеты, приобретенные в кассе театра или у администраторов, можно вернуть там же, заполнив заявление на возврат денежных средств;
  • если же билеты на спектакль вы приобрели на сайте kassy.ru — воспользуйтесь формой возврата билетов на данном сайте.
  • также вы можете подарить билеты своим родственникам или друзьям, имеющим QR-код/прививочный сертификат/справку о медицинском отводе.

– Мы очень надеемся, что эти меры временные и не доставят больших неудобств. А пока мы просим вашего понимания и поддержки. И, конечно же, ждем встречи в театре!

Спектакли для «кодированных»: Бийский драмтеатр присоединился к covid-free 1

Городские новеллы «Время Ток» от питерских режиссеров произвели фурор в Бийске

18:15, 15.11.2021 690

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или...
Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: