Бийск: Спектакли для «кодированных»: Бийский драмтеатр присоединился к covid-free

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Вход в драмтеатр людям без QR-кода закрыт

В драмтеатре напоминают о вступившем в силу с 15 ноября этого года Указа Губернатора Алтайского края № 180 от 27.10.2021 г. Администрация просит «отнестись с пониманием» к сложившейся ситуации, и посещать учреждение по новым правилам:

Отныне посещение спектаклей театра (а также нахождение в здании театра) возможно лишь при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), и одного из следующих документов:

1. QR-код с портала Госуслуги на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или прививочный сертификат с отметкой о вакцинации;

2. QR-код с портала Госуслуги на сертификат о перенесённом заболевании COVID-19;

3. Справка о медицинском отводе + отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа (3 дня) до визита в театр.

На лиц, не достигших 18-ти лет, ограничения не распространяются (необходимо лишь предоставить паспорт или свидетельство о рождении, чтобы подтвердить свой возраст).

– В связи с большим потоком зрителей напоминаем о необходимости приходить в театр заблаговременно (двери театра открываются за час до начала спектакля)!

В театре не отменят и уже действующие меры: масочный режим, рассадка зрителей, наполняемость не более 50%.

Если по каким-либо причинам бийчане не могут посетить театр, им напомнили правила возврата билетов:

билеты, приобретенные в кассе театра или у администраторов, можно вернуть там же, заполнив заявление на возврат денежных средств;

если же билеты на спектакль вы приобрели на сайте kassy.ru — воспользуйтесь формой возврата билетов на данном сайте.

также вы можете подарить билеты своим родственникам или друзьям, имеющим QR-код/прививочный сертификат/справку о медицинском отводе.

– Мы очень надеемся, что эти меры временные и не доставят больших неудобств. А пока мы просим вашего понимания и поддержки. И, конечно же, ждем встречи в театре!

Городские новеллы «Время Ток» от питерских режиссеров произвели фурор в Бийске

18:15, 15.11.2021 690

Бийский рабочий