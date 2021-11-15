ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Специально для Бийска на Урале изготовили мощный снегоочиститель

Горняк22
11 часов Ago

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Сейчас автомобиль проходит последние испытания и после этого будет доставлен в Бийск

Глава города Александр Студеникин в своем Инстаграм рассказал о новом снегоочистителе, который в скором времени должен получить Бийск. Машину изготовили на Урале. Сейчас она проходит последние испытания и после этого будет доставлена в Бийск.

— Завершаются приемочные испытания снегоочистителя, изготовленного для нашего города на Урале. В ближайшие время ожидаем его поставку в Бийск, — написал мэр.

Автомобиль будет работать по принципу снегоуборочных машин — собирать снег ковшом с дороги и мощным потоком откидывать на обочину. В администрации города пояснили, что данная техника будет в первую очередь использоваться для работы в пригороде Бийска и на въездах в город со всех направлений.

— Для работы непосредственно в городе этой зимой мы приобрели более приспособленный для этих целей снегоочиститель, — отметили в пресс-службе мэрии.

Специально для Бийска на Урале изготовили мощный снегоочиститель1

Всё вывезем: в Бийске подготовили спецтехнику и площадки для складирования снега

08:13, 09.11.2021 1597

Бийский рабочий

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