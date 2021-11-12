ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Спецгруппы полицейских для выявления антимасочников создадут в Алтайском крае

Горняк22
20 часов Ago

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Полицейские будут следить исключительно за соблюдением меры профилактики коронавируса

Первую отдельная группа сотрудников полиции сформируют в Барнауле. Правоохранители, которые войдут в нее, будут проводить рейды и отслеживать соблюдение антикоронавирусных мер. Также в группу войдут представители народной дружины, сообщает пресс-служба Барнаула.

Начальник УМВД России по г. Барнаулу Александр Майдоров рассказал, что в период с 30 октября по 8 ноября силами полиции в Барнауле было выявлено 281 нарушение, 115 из которых – нарушение масочного режима. По итогам проверки баров и кафе после 23.00 выявлено 27 нарушений. Также проверено 330 единиц транспорта, выявлено 27 нарушений со стороны перевозчиков, также 36 пассажиров не соблюдали масочный режим.

В Бийске полицейские и Роспотребнадзор также проводят рейдовые мероприятия. С начала года за несоблюдение масочного режима к административной ответственности привлекли около двух тысяч бийчан.

Спецгруппы полицейских для выявления антимасочников создадут в Алтайском крае1

Жалеть не будут: в городах Алтайского края проходят рейды Роспотребнадзора

09:39, 16.10.2021 2054

Бийский рабочий

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