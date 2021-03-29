Бийск: Специалисты оценили открытость администрации Бийска в интернете

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Бийск оказался на грани того, чтобы попасть в число аутсайдеров рейтинга открытости.

Специалисты Алтайского центра политического консалтинга оценили открытость администраций городов Сибири. Для этого эксперты проанализировали официальные сайты и социальные сети муниципалитетов в период с 1 по 18 марта 2021, сообщает «Коммерсантъ».

Лидерами рейтинга стали города, набравшие более 20 баллов. Бийску же дали лишь 15 баллов и он оказался на грани того, чтобы попасть в число аутсайдеров.

Согласно результатам, первое место занял Омск, набрав 23,5 балла из 24 возможных. Также в пятерку лидеров вошли Томск (22,5), Барнаул (21,5), Братск (21) и Горно-Алтайск (20,5). Менее 20 баллов набрали Кемерово (19), Новокузнецк (18), Новосибирск (18), ЗАТО Северск (17,5), Иркутск (17,5), Ангарск (17), Красноярск (17), Бердск (16) и Бийск (15). Аутсайдерами рейтинга стали Абакан (14), Ачинск (13,5), Кызыл (13,5), Рубцовск (13,5), Прокопьевск (13) и Норильск (12).

Составители рейтинга учитывали наличие групп и страниц города в социальных сетях, наполнение и обновление контента, а также возможность оставлять комментарии и получать на них ответы. Кроме того оценивались официальные сайты местных администраций — их внешнее оформление, удобство поиска необходимой информации, наличие контактов руководителей и интернет-приемной, регулярность в публикации новостного контента.

Исследователи отметили, что мэрия Бийска в своей работе использует не все возможные социальные сети. Так, у администрация города нет страницы на Facebook.

— В первую очередь, недостаточная работа в соцмедиа объясняется отсутствием специалистов, низким уровнем муниципальных зарплат и большой загруженностью сотрудников, — полагают эксперты.

Бийский рабочий