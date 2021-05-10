Бийск: Спасибо за мирные закаты: бийчане поздравляют друг друга с Днем Победы
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Этот праздник напоминает нам о самых важных ценностях: о радостях мирной жизни, о семье, в которой все живы, о преемственности поколений.
Социальные сети сегодня полны воспоминаний, патриотической музыки, стихов и видеоклипов, а также слов благодарности тем, кто дал нам возможность наслаждаться мирной жизнью.
Бийчане вспоминают о своих родных и близких, тех, кто воевали, тех, кто погибли и тех, кто пришли домой с фронта – строить новую жизнь. А также делятся впечатлениями от сегодняшнего праздника и рассказывают о том, что происходит в разных точках Бийска.
Кстати, аккурат к Дню Победы распустились тюльпаны на клумбе у городской администрации — яркие, алые, они сразу же попали в Инстаграмы бийчан.
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