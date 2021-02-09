Бийск: Спасатели раскрыли обстоятельства гибели людей под завалами снега на Алтае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Снег упал с крыши зернохранилища в Заринском районе, в результате чего под завалом оказались восемь человек.

8 февраля 2021 года, 8 работников СПК «им. Фрунзе» в Заринском районе на станции Смазнево проводили работы по очистке крыши склада зерна от снега. В ходе работ произошел сход снега с крыши, под завалами оказалось 8 работников предприятия, 4 из них получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

— В последние дни на территории Алтайского края наблюдались перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления, метели. Данная обстановка способствовала образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий, что представляет серьезную опасность для граждан. Подобные происшествия уже были зарегистрированы в регионе, — сообщает пресс-служба МЧС.

Также стало известно, что прокуратура Заринского района даст оценку работе деятельности руководства предприятия по соблюдению техники безопасности при организации очистки, ее своевременности.

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели четырех работников КФХ, сообщает пресс-служба СУ СК. Следователи проводят осмотр места происшествия. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Добавим, что Смазнево находится на железной дороге от Барнаула до станции Аламбай. Население станции — порядка 1,1 тыс. человек.

В Алтайском крае четверо человек погибли из-за схода снежных масс с крыши

12:10, 08.02.2021 595

Бийский рабочий