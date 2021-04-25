Бийск: Совфед назвал категорию россиян с возможностью выйти на пенсию раньше срока

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Правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться родители и опекуны детей с инвалидностью.

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала о праве граждан, которые воспитывают детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.

В разговоре с «Парламентской газетой» сенатор отметила, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием ребенка инвалида до возраста восьми лет. Женщины в таком случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55.

При этом у женщины должно быть не меньше 15 лет стажа, у мужчины — как минимум 20 лет.

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12:39, 15.04.2021 6873

Бийский рабочий