Бийск: Совфед назвал категорию россиян с возможностью выйти на пенсию раньше срока

Бийск: Совфед назвал категорию россиян с возможностью выйти на пенсию раньше срока25.04.2021
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Правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться родители и опекуны детей с инвалидностью.
Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала о праве граждан, которые воспитывают детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.
В разговоре с «Парламентской газетой» сенатор отметила, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием ребенка инвалида до возраста восьми лет. Женщины в таком случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55.
При этом у женщины должно быть не меньше 15 лет стажа, у мужчины — как минимум 20 лет.
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12:39, 15.04.2021 6873