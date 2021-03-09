Бийск: Советы флористов: что делать, чтобы цветы в вазе стояли дольше

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Как сохранить подаренный букет таким, будто цветы только что срезали.

Подаренными 8 марта букетами свежих цветов хочется любоваться как можно дольше. «БР» подготовил подборку советов, как сохранить жизнь букету на долгий срок.

Подготавливаем вазу и воду

В обычной водопроводной воде зачастую присутствует немалое количество солей и хлорка, которые негативно влияют на цветы. Идеальным вариантом будет фильтрованная вода. Если фильтра у вас нет используйте воду отстоявшуюся какое-то время. Ежедневно меняйте воду и промывайте вазу внутри.

При каждой смене воды следует немного подрезать цветы наискосок, убирая не более одного сантиметра, это облегчит проникновение воды внутрь.

Если ваш букет объемный и в нем больше пяти цветков — выбирайте вазу с широким горлышком, чтобы стеблям не было тесно.

Выбираем место для букета

Вазу с цветами лучше убрать подальше от источников тепла и солнечных лучей, так цветы быстрее распустятся и завянут. Лучше всего поставить букет в холодном помещении – лучше всего в комнате с температурой не более 5°С (примерно такая температура сейчас сохраняется на застекленном балконе, туда можно убирать вазу на ночь). При этом не стоит оставлять букет на сквозняке.

Не ставьте цветы на одном столе с фруктами. Они выделяют газ — этилен, ускоряющий увядание цветка.

Используем добавки

В воду в вазе можно добавлять компоненты, которые помогут сохранить цветы дольше. Некоторые из них есть дома у каждой женщины.

Например, сахар. В среднем на литр жидкости нужно добавить полторы чайные ложки сахара. Так вода становится похожа на растворглюкозы, который дает положительный эффект для цветов.

Можно использовать и средства из домашней аптечки. Например, развести одну таблетку аспирина в литре фильтрованной воды. Отлично подойдет такой способ для роз и хризантем. Кроме того, в воду с цветами добавляют и немного активированного угля, камфорного спирта, глицерина или азотнокислого серебра — они оказывают бактерицидное действие.

Бийский рабочий