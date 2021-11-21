Бийск: Сотрудники ГИБДД Белокурихи помогли вытянуть фуру, увязшую на обочине
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Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Белокурихинский» оказали помощь водителю большегрузного автомобиля
Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС в составе капитана полиции Михаила Комиссарова и лейтенанта полиции Николая Федорова заметил, что грузовик съехал с дороги, а водитель не может самостоятельно выехать с кювета.
Инспекторы ДПС, для обеспечения беспрепятственного проезда других транспортных средств. На месте происшествия, остановили трактор. С помощью него удалось отбуксировать грузовик из кювета, после чего водитель смог продолжить движение.Фура в кювете на Белокурихинской трассе Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, оказавшись в сложной дорожной ситуации, водители могут сообщить о своей проблеме по телефонам:
- 8 (3852) 50-75-12 КГКУ «Алтайавтодор»
- 8 (3852) 63-14-59 ФКУ Упрдор «Алтай»
- 8 (3852) 20-26-10 Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю
- Также сообщить о происшествии на дороге Вы можете по единому телефону экстренных служб 112.
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08:20, 19.11.2021 590