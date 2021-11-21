Бийск: Сотрудники ГИБДД Белокурихи помогли вытянуть фуру, увязшую на обочине

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Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Белокурихинский» оказали помощь водителю большегрузного автомобиля

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС в составе капитана полиции Михаила Комиссарова и лейтенанта полиции Николая Федорова заметил, что грузовик съехал с дороги, а водитель не может самостоятельно выехать с кювета.

Инспекторы ДПС, для обеспечения беспрепятственного проезда других транспортных средств. На месте происшествия, остановили трактор. С помощью него удалось отбуксировать грузовик из кювета, после чего водитель смог продолжить движение.

Фура в кювете на Белокурихинской трассе Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, оказавшись в сложной дорожной ситуации, водители могут сообщить о своей проблеме по телефонам:

8 (3852) 50-75-12 КГКУ «Алтайавтодор»

8 (3852) 63-14-59 ФКУ Упрдор «Алтай»

8 (3852) 20-26-10 Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Также сообщить о происшествии на дороге Вы можете по единому телефону экстренных служб 112.

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08:20, 19.11.2021 590

Бийский рабочий