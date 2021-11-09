Бийск: Сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с пакетом наркотиков

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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с наркотиками

Инцидент произошел 6 ноября около 11.30. Находясь на службе, сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Бийское» заметили мужчину на велосипеде, который двигался по полевой дороге (в районе 344 км), ведущей от Чуйского тракта.

— Гражданин, увидев, приближающихся сотрудников полиции, сбросил сверток с веществом желтого цвета, схожее с наркотическим, и попытался скрыться. Мужчину правоохранители задержали и доставили в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Согласно справки оперативного исследования, установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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13:31, 21.10.2021 1103

Бийский рабочий