ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с пакетом наркотиков

Горняк22
10 часов Ago

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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с наркотиками

Инцидент произошел 6 ноября около 11.30. Находясь на службе, сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Бийское» заметили мужчину на велосипеде, который двигался по полевой дороге (в районе 344 км), ведущей от Чуйского тракта.

— Гражданин, увидев, приближающихся сотрудников полиции, сбросил сверток с веществом  желтого цвета, схожее с наркотическим, и попытался скрыться. Мужчину правоохранители задержали и доставили в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Согласно справки оперативного исследования, установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с пакетом наркотиков1

Полицейские Бийска приехали на сообщения о скандале и нашли два пакета конопли

13:31, 21.10.2021 1103

 

Бийский рабочий

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