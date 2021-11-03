Бийск: Сотрудники речпорта в Бийске приступили к демонтажу понтонного моста

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Сегодня, 2 ноября, сотрудники бийского речного порта начали работы по разбору понтонного моста.

Напомним, понтонный мост, который помогает разгрузить городские дороги, разводят два раза в год: осенью — на период образования льда на поверхности реки (затем монтаж переправы осуществляют после полного ледостава); и весной — на время ледохода.

Разбирают мост по принципу конструктора – въезды-выезды на понтонник, как защелки, поднимают вверх, а затем по участкам с помощью крана поднимают полотно моста.

Теперь за реку и обратно бийчанам придется добираться в объезд. Многие бийчане еще не знают о том, что короткий путь через «понтонник» закрыт и поэтому очень активно движутся в направлении съезда.

Водителям стоит учитывать, что несмотря на перекрытие моста и знак «кирпич», с подъема на улицу Липового могут выезжать машины. Автомобилистам стоит быть внимательными, чтобы избежать ДТП.

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Как долго в разведенном состоянии мост, значительно разгружающий городские транспортные потоки, будет стоять — зависит от погодных условий. Обычно на это уходит две-три недели.

Так, в прошлом году мост разобрали 16 ноября, а установили лишь 30 ноября, после появления на реке льда.

2 ноября в Бийске разведут понтонный мост на период ледостава

15:07, 01.11.2021 1051

Бийский рабочий