Бийск: Сотрудники Госавтоинспекции Бийска проведут рейд «Молодой водитель»

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Все чаще участниками ДТП в Бийске становятся «молодые» водители, стаж вождения которых мене двух лет

За последнюю неделю на территории МУ МВД России «Бийское» зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, стаж управления транспортными средствами которых менее двух лет, рассказали в Госавтоинспекции города.

Основной причиной аварийности по-прежнему является низкая дисциплина водителей, которая на деле выражается в их сознательном пренебрежении правилами дорожного движения. Самыми распространенными причинами ДТП являются наезд на препятствие, нарушение правил проезда пешеходных переходов, выезд на встречную полосу.

— ДТП с участием «молодых» водителей объясняется несколькими причинами: сознательное нарушение правил дорожного движения, то есть, их невыполнение, переоценка имеющихся навыков вождения, излишняя самоуверенность, а также неумение действовать в критических ситуациях и при изменении погодных условий, — говорят в Госавтоинспекции.

В период с 25 по 31 октября ГИБДД города Бийска сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Молодой водитель».

— Мы настоятельно рекомендуем всем водителям соблюдать ПДД, уважать других участников дорожного движения и всегда снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу, — рассказали в ведомстве.

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12:38, 22.10.2021 2283

Бийский рабочий