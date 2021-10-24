Бийск: Сотрудники Бийского гарнизона разыскивали срочника, ушедшего в самоволку

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Свой поступок он объяснил тем, что беременная девушка, которая ждет от него ребенка, нуждается в его поддержке и помощи

В пункт полиции «Чойский» обратились представители военной комендатуры Бийского гарнизона с просьбой оказать помощь в розыске 19-летнего жителя Чойского района, который еще в начале сентября самовольно покинул войсковую часть, расположенную в Уссурийске, где проходил срочную службу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

В тот же день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с военными комендантами было установлено местонахождение разыскиваемого. Молодой человек находился в одном из домов села Каракокша, где и был задержан.

В ходе разбирательства он пояснил, что уйти в самоволку, его заставило желание увидеться с девушкой, которая, по словам военнослужащего, ждет от него ребенка и нуждается в поддержке и помощи.

В настоящее время солдат-срочник самовольно покинувший войсковую часть передан в ведение военной комендатуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим».

Бийский рабочий