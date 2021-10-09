Бийск: Сотрудники ГИМС Бийска спасли пенсионера, заблудившегося на Бии

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Из-за непогоды в беде оказался рыбак из села Малоенисейское

В адрес ГУ МЧС России по Алтайскому краю пришло письмо от главы Бийского района Дениса Артемова, в котором он выражает благодарность за оперативные и профессиональные действия личного состава Бийского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю, проявленные в ходе поисков жителя села Малоенесейское на реке Бия, сообщает пресс-служба ведомства.

29 сентября житель села Малоенисейское отправился на рыбалку. Маршрут выбрал давно знакомый: от села Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай до села Малоенисейское по реке Бия 67-летний пенсионер сплавлялся на резиновой лодке с мотором далеко не впервые. Но на этот раз во время сплава резко испортилась погода, начался сильный ливень и продолжать путешествие по реке даже такому опытному рыбаку было опасно. Он разбил палатку и пережидал непогоду в ней. Ждать пришлось долго, дождь не заканчивался и продуктовый запас был на исходе. Рыбу в такую погоду наловить не удалось. Телефон разрядился, спички намокли.

Обычно такой путь у пенсионера занимал два дня и 2 октября, когда он не вышел на связь, родственники забеспокоились и обратились за помощью. В оперативном порядке на поиски пропавшего мужчины выдвинулись сотрудники Бийского инспекторского участка Центра ГИМС во главе с начальником Игорем Ускорниковым.

Спасатели передали приметы потерявшегося мужчины волонтерам, лесникам, которые проживают в населенных пунктах близ реки Бия по предполагаемому маршруту рыбака. По пути следования инспекторы ГИМС опрашивали людей, осматривали прибрежные территории реки Бия. Осложняла поиски пропавшего мужчины ветреная и холодная погода. Поиски пожилого мужчины продолжались около 7 часов, и вскоре успешно завершились.

— Мужчина был найден на острове около села Фрунзе в Красногорском районе. Несмотря на то, что он провел трое суток в условиях непогоды, медицинская помощь ему не понадобилась. Его обогрели, накормили и определили на ночлег в ближайшем населенном пункте. Стоит особо поблагодарить волонтеров, Сергея Акулина и Сергея Бундина, без их помощи нам было бы гораздо сложнее, — рассказал Игорь Ускорников.

Близким мужчины немедленно сообщили радостную весть, а на следующий день он благополучно вернулся домой.

— Я благодарен Игорю Ивановичу и его команде. Помощь пришла вовремя. Я хоть и подготовленный человек, но неизвестно, чем эта история могла закончиться, — рассказал спасенный пенсионер.

Бийский рабочий