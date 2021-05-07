Бийск: Сотрудники ГИБДД Бийска провели беседы с покупателям мототранспорта

0

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта соблюдать меры безопасности.

Тема безопасности водителей двухколесного транспорта и профилактики аварийности среди данной категории участников дорожного движения становится особенно актуальной в связи с наступлением очередного мотосезона.

Самыми распространенными нарушениями, которые допускают водители мототранспорта остаются: езда без шлемов, без права управления, превышение скорости, перевозка пассажиров и управление транспортом в состоянии опьянения.

В рамках профилактического мероприятия «Мотодвижение по правилам» инспекторы ГИБДД МУ МВД России «Бийское» посетили места продаж мототехники. Сотрудники полиции вручали памятки, а также проводили беседы с посетителями и покупателям магазинов, напоминали о правилах вождения мототранспорта и запретах, связанных с их использованием.

Отдельное внимание они уделили вопросам пропаганды ношения защитной экипировки, ведь в отличие от автомобилистов, водители мототехники могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Также инспекторы передали работникам торговых организаций листовки и памятки с полезной и необходимой информацией, которые будущие покупатели получат вместе с документацией на двухколесную технику.

Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому необходимо особенно внимательно относиться к Правилам дорожного движения и не допускать нарушений.

Бийский рабочий