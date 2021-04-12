Бийск: Сотрудники МЧС контролируют прохождение ледохода на Бии

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На территории Алтайского края остается на контроле ситуация с подтоплением отдельных участков населенных пунктов талыми водами.

Также особое внимание спасатели уделяются состоянию водных артерий, на реках организовали мониторинг ситуации, работа направлена на своевременное выявление заторов льда, которые могут привести к подтоплениям, сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве также отметили, что уровень воды в реках постоянно колеблется, происходят подъемы и спады, но критические значения нигде не превышены.

Так, начался ледоход на реке Бии в Красногорском районе, заторных явлений на данный момент нет. Подтопленных домов нет, но в ряде районов зафиксированы случаи скопления талых вод в низменных местах. В зонах особого риска работают оперативные группы главка, оснащенные беспилотными авиасистемами, а также группы местных гарнизонов.

Добавим, что в районе Бийска ледохода на реке пока нет – с онлайн-камер отчетливо видно, что вода у берегов уже чистая – а вот на середине реки лед пока стоит нерушимым полотном. В этом году ледоход поздний – в прошлом лед пошел по реке в районе Бийска уже 6-7 апреля.

В МЧС подчеркнули, что обстановка на реках нестабильная. По данным синоптиков, в период с 9 по 11 апреля на реке Алей в районе села Староалейского продолжится подъем уровня воды, сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий населенных пунктов. Остаются отрезанными талой водой пять жилых домов. На месте подтопления работает оперативная группа Третьяковского гарнизона, помощь гражданам организована.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю накануне развернут межведомственный оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все силы и средства территориальной подсистемы находятся в готовности к реагированию.

Иначе все утонем: жители Сибирячихи просят ускорить работы по устранению затора

10:07, 11.04.2021 1418

Бийский рабочий