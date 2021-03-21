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Алтайский край

Бийск: Сотрудник бийского краеведческого музея стал лучшим музейным работником на Алтае

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Дмитрий Ерошкин работает в Бийском музее более десяти лет.

Старший научный сотрудник Бийского краеведческого музея Дмитрий Ерошкин стал победителем в Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» в номинации «Лучший музейный работник». Об этом сообщается на странице музея в Инстаграм.

Дмитрий Ерошкин работает в Бийском музее более десяти лет. С 2019 года он является заведующим отделом истории. Активно занимается научной работой, лекционной и экскурсионной деятельностью, имеет значительное число опубликованных статей, как в научных вузовских сборниках, так и в периодической печати.

Сферой научных интересов сотрудника является духовная культура народов Алтая, торговые связи Бийска с Монголией и Китаем, традиционные религии народов России – буддизм, шаманизм, иудаизм, отметило руководство музея.

Бийский рабочий

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