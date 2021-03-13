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Алтайский край

Бийск: Сотрудники бийской Госавтоинспекции потушили загоревшийся грузовик

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

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Груженный лесом автомобиль задымился на трассе «Бийск — Солтон».

Накануне утром наряд дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Бийское» на маршруте патрулирования в Солтонском районе, на 45-м км автодороги К-11 «Бийск — Солтон», заметил на обочине груженный лесом автомобиль КамАЗ-5320, из-под кабины которого шел дым.  

Мгновенно оценив ситуацию, лейтенанты полиции Сергей Табакаев и Роман Варенников взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого при помощи подручных средств пытался самостоятельно потушить возгорание. 

— Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось избежать трагедии, спасти транспортное средство, а также перевозимый груз. Водитель Камаза, оправившись от стресса, поблагодарил полицейских за оказанную помощь, — отметили главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Бийский рабочий

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