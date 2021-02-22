Бийск: Сотрудники ГИБДД Бийска помогли бийчанке, которая упала в обморок на остановке

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День назад утром к наряду ГИБДД обратился мужчина и попросил помочь девушке, которой резко стало плохо.

Как выяснилось, бийчанка находилась в остановочном павильоне на улице Васильева, ожидала автобус. Резко почувствовала головокружение и, потеряв сознание, упала на землю, сильно ударившись головой. Заметивший произошедшее мужчина, обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, которые несли службу неподалеку.

Инспекторы ДПС, младший лейтенант Виталий Комаров и лейтенант Андрей Лебедев, оказав первую помощь больной, включив световые и звуковые сигналы, незамедлительно доставили девушку в лечебное учреждение, где ей было проведено обследование и оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли потушить автомобиль на Чуйском тракте

18:28, 06.02.2021 694

Бийский рабочий