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Алтайский край

Бийск: Сотрудники ГИБДД Бийска помогли бийчанке, которая упала в обморок на остановке

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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День назад утром к наряду ГИБДД обратился мужчина и попросил помочь девушке, которой резко стало плохо.

Как выяснилось, бийчанка находилась в остановочном павильоне на улице Васильева, ожидала автобус. Резко почувствовала головокружение и, потеряв сознание, упала на землю, сильно ударившись головой. Заметивший произошедшее мужчина, обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, которые несли службу неподалеку.

Инспекторы ДПС, младший лейтенант Виталий Комаров и лейтенант Андрей Лебедев, оказав первую помощь больной, включив световые и звуковые сигналы, незамедлительно доставили девушку в лечебное учреждение, где ей было проведено обследование и оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД Бийска помогли бийчанке, которая упала в обморок на остановке 1

Сотрудники Госавтоинспекции помогли потушить автомобиль на Чуйском тракте

18:28, 06.02.2021 694

 

Бийский рабочий

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