Бийск: Сороковые, фронтовые: каким был вклад Бийска в Победу

19

Бийск снабжал фронт ручными гранатами, обмундированием, брезентом, лекарствами, лыжами.

Около 25 тысяч солдат и офицеров были мобилизованы Бийским военкоматом на фронт, из которых 11411 человек погибло. 15-я гвардейская дивизия, сформированная в Бийске, прошла от Москвы до Берлина. 56-я гвардейская стрелковая дивизия выступала в боях за освобождение Латвии и её столицы Риги; дивизия прошла с боями 2 тысячи км по Калининской, Смоленской областям, по Белоруссии и Латвии до Балтийского моря. 232-я стрелковая дивизия особо отличилась при форсировании Днепра и освобождении Киева.

Но бийчане помогали фронту не только на самом фронте, а также и в городе, в тылу – Бийск стал местом эвакуации крупных предприятий с западной части страны.

В декабре 1941 года в Бийск прибыл завод «Электропечь». Первая печь на заводе была изготовлена в апреле 1942 года.

В этом же году начинает работать завод «Молмашстрой». Из города Серпухова в Бийск был эвакуирован завод «Пресс» (завод № 479), который выпускал боеприпасы. Позднее, в августе 1949 году на его базе был создан завод «Мясомолпром», ориентированный на выпуск молочной посуды и инвентаря для сыродельной и маслодельной промышленности.

Помимо «Электропечи» и котельного завода, в Бийске в годы войны работал еще целый ряд промышленных предприятий. В городе производились не только оборудование, боеприпасы и лекарства, но и ручные гранаты, военное обмундирование, лыжи, брезент.

Старое фото: в годы войны в Бийск были эвакуированы курсанты-сапёры

16:05, 23.02.2020 3440

Из города Речица (Белоруссия) в Бийск была эвакуирована спичечная фабрика – в августе 1941 года, в сентябре этого же года – обувная фабрика из города Николаева. Продмаш прибыл к нам из города Белополье (Украина). Это был завод №5 Главпищемата НКПП СССР («Продмаш»), в ноябре на базе авторемзавода было организовано производство 50-мм минометов и мин к ним.

«Промэлектропечь» и «Московский завод электротермального оборудования» в декабре 1941 г года был эвакуированы из Москвы.

В декабре 1941 года в Бийск прибыли эшелоны с оборудованием Ворошиловской, а в январе 1942 года — Сергиевской швейной фабрик.

В 1941 году рукавный цех был перевезен из Сергиева-Посада, где изготавливали пожарные рукава, но кроме этого выпускались и продовольственные товары – сахар, макароны.

18 февраля 1942 года был подписан Приказ Наркомтяжмаша СССР о создании в городе Бийске котельного завода на базе эвакуированных заводов «Парострой» (Москва) и Белогородского котельного в апреле в Бийск пришел первый эшелон с оборудованием и кадрами специалистов котельного завода. В трудных условиях началось возведение завода. Много сил и энергии отдали этому делу директор завода З.Л.Берлин, начальник отдела капитального строительства Б.М.Осипов, инженеры И.И.Рубежанский и В.А.Бутонов. 16 сентября, ровно через пять месяцев после прибытия в город оборудования, коллектив выпустил первый котел марки ШБ, когда у сборочного цеха были выложены только стены. Это была серьезная победа бийчан.

В марте в Бийске работала Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория – в частности, был разработан рецепт получения из отходов молочных продуктов (сыворотки) конфет «Помадка» и «Медок».

В мае Украинский институт экспериментальной эндокринологии, эвакуированный в Бийск, начал производить 14 важных лечебных препаратов, среди которых были инсулин, адреналин, пантокрин, гематоген и витамин С.

Табачная фабрика за годы войны выработала 534 тысячи ящиков курительной и 12 тысяч ящиков нюхательной махорки. Сотни писем с благодарностью о «бийской махорочке» приходили от солдат и офицеров.

Кроме того, в Бийске располагалось 25 эвакогоспиталей. До сих пор мы можем увидеть таблички на домах с упоминанием о том либо ином госпитале. Госпитали размещали в основном в купеческих зданиях. Медицинский персонал делал всё возможное, чтобы спасти жизни поступавших с фронта бойцов. Всего Бийск принял свыше 200 тысяч раненых. Большую их часть вылечили.

Подвиг белых халатов: большинство солдат из госпиталей Бийска вернулись на фронт

13:35, 21.02.2020 3003

Бийский рабочий