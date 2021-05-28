Бийск: Солнечные выходные: какой будет погода в Алтайском крае с 28 по 30 мая

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Жара немного отступит, но в крае будет по прежнему тепло.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится теплая погода, однако жара немного отступит.

28 мая, пятница

Днем в пятницу температура воздуха составит +17,+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью температура опустится до +3,+8 градусов, осадков также не ожидается. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с.

29 мая, суббота

В субботу днём температура составит +18, +23 градуса. Без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью температура опустится до +5,+10 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13м/с.

30 мая, воскресенье

В воскресенье температура воздуха составит +23,+28 градусов. Также без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13м/с.

Ночью ожидается +7,+9 градусов. В начале ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Бийский рабочий