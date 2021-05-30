Бийск: Солнце в кольце: 10 июня можно будет увидеть редкое затмение

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Жителям России затмение будет видно частично, а вот в Якутии можно будет наблюдать кольцеобразное затмение

Ближайшее солнечное затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока.

Уточняется, что потемнения на Земле не наступит, поэтому, если специально не посмотреть на Солнце в нужный момент, то затмение можно и не заметить. Максимум затмения Солнца в Москве ожидается в 14:27. При этом жители северо-востока Якутии смогут наблюдать 94% затмения Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, так как Луна не полностью перекроет диск Солнца, даже когда их центры совпадут.

В Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской области затмение начнется в 18:06 по местному времени. В это время Солнце будет находиться на западе на высоте 30 градусов, середина затмения (момент наибольшей фазы – 0,46) — в 19:08, окончание явления в 20:04 на высоте 13 градусов.

— Максимальная фаза затмения составит 0,940 при продолжительности кольцеобразной фазы затмения 3 минуты 51 секунду в середине полосы затмения. Частные фазы будут видны в некоторых странах Европы и Азии, а также практически на всей территории нашей страны за исключением небольшой части юга России, а также Приморья, Сахалина и Камчатки, — сообщила астроном из Новосибирска, сотрудник планетария Сибирского государственного университета геосистем и технологий Виктория Дамм.

Наблюдать частные и кольцеобразные фазы солнечного затмения в бинокль или телескоп нужно обязательно с помощью специального солнечного светофильтра. Для невооруженного глаза подойдут темные светофильтры, например, сварочная маска, закопчённое стекло.

Астрологи уверяют, что солнечные затмения всегда приносят в нашу жизнь важные события и являются словно спусковым механизмом для важных поворотов судьбы. Но необязательно все значительные события приходят в день затмения, «поскольку энергия затмений сильна и ощущается нами плюс минус месяц, а то и два месяца от даты затмения». Затмение, которое нас ожидает 10 июня, будет очень напряженным, поскольку общий фон будут задавать тяжелые и взрывоопасные аспекты между Марсом, Сатурном, Ураном и Плутоном. Все лето 2021 года будет таким, поскольку в июле-августе будет сформирован большой квадрат с участием Марса, Прозерпины, Сатурна и Урана. Это грандиозная битва между прошлым и будущим.

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08:37, 20.05.2021 1166

Бийский рабочий