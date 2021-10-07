Бийск: Сохраняли спокойствие: бийчане не услышали предупреждающие сирены МЧС

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В 10.40 по всей России должны были проверить работу систем оповещения при ЧС.

Проверка источников информирования населения проходила и в Бийске. Как сообщало МЧС, в населенных пунктах должны были в течение трех минут прерывисто звучать электрические сирен и громкоговорители.

Однако, как показал опрос в соцсетях, в Бийске многие горожане не услышали предупреждающих сигналов.

— Не слышал. — Тишина. — Нет, не слышно было ничего. — На улице была, но ничего не слышно было. — Не слышала живу рядом с парком Петра. — Тишина, видимо ультразвуком оповещали.

Кто-то отметил, что слышно сирену было, но очень тихо. Некоторые горожане заметили помехи на телеканалах и радио. Считается, что в случае чрезвычайной ситуации по ТВ и радио граждан оповестят о происходящем и дадут инструкцию, что делать.

В итоге бийчане усомнились в эффективности данного способа предупреждения:

— Вот сколько раз тестировали эту систему оповещения — я НИ РАЗУ её не слышал… Может есть смысл делать современную систему оповещения? Например смс от мчс — прекрасно приходят… — Большинство не слышали. Спрашивается, как мы узнаем об опасности, если даже учебных не слышно?

Отметим, что в ГУ МЧС России по Алтайскому краю отчитались, что проверка системы оповещения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне в регионе прошла.

Что надо, то и включат: в Бийске проверят систему оповещения при ЧС

09:55, 06.10.2021 695

Бийский рабочий