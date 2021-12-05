Бийск: Соцсети: в Бийске дорожная техника чистит снег, которого нет
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В дождливый вечер пятницы, 3 декабря бийчане заметили на улицах города дорожную технику
В сообществе «Инцидент Бийск» бийчанин поделился фотографией дорожной техники, которая вышла на маршрут во время дождя.
— Только в России такое увидишь, идут дожди, а в городе убирают снег, по маршруту спец техника работает, — подписал автор фото.
На снимке видно, что несколько коммунальных машин с ковшами для чистки снега движутся по улице Васильева, при этом снега на дороге нет — асфальт мокрый от дождя.
Отметим, что это уже не первый год бийчане недоумевают от принципа работы коммунальщиков. В прошлом году, также в начале декабря, горожане в соцсетях задавались вопросом — зачем дорожная техника катается по городу без дела. Тогда сразу в нескольких районах города была замечена активно работающая снегоуборочная техника.
В этот раз бийчане, по опыту прошлых лет, предположили, что при первом хорошем снегопаде эта техника пропадёт с дорог города.
— Будет ездить 3 «Беларуся» на весь город и сгребать снег на обочины, пока не останется 1.5 полосы для движения. При хорошем снегопаде половина техники будет стоять в парке, а по отчётам будет сотнями тонн вывозить снег с обочин дорог города, — выразил свое мнение бийчанин Александр.
Некоторые комментаторы отнеслись к происходящему с юмором, подкинув искрометных шуток:
— Вы не поняли, это новые роботы-снегоуборщики, у них сейчас калибровка маршрута уборки. Когда выпадут осадки, они с лёгкостью поедут по выбранной траектории, улица Вагонная, Революции и прочие укромные места, где можно моточасы по нарабатывать и за ГСМ отчитывался……
— Невидимый снег убирают же и ладно. Главное убирают, и уже хорошо.
— Когда же ещё можно поубирать снег ничего не делая, если не в дождь?
Были и те, кто все же пытался найти смысл в работе дорожников. Бийчане предполагали, что техника посыпает дороги песком или счищает наледь на обочинах дорог.
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16:09, 01.12.2021 1017