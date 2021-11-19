Бийск: Соцсети сообщили о пожаре в бийском памятнике архитектуры

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В соцсетях появилось сообщение, что в Бийске произошло возгорание Второвского пассажа

Только вчера «БР» писал, что подрядчика для ремонта кровли одного из красивейших зданий Бийска — Второвского пассажа, который многие еще помнят как универмаг, — пока отыскать не удалось.

Сегодня же в социальных сетях появилось сообщение, что зданию пассажа не повезло в очередной раз — там произошло возгорание. Учитывая, что «сосед» Второвского пассажа — Фирсовский, как раз пострадал от огня, сообщение оказалось тревожным.

Однако в сводках МЧС информации о возгорании памятника нет.

Как стало известно, горел вовсе не Второвский пассаж, а мусор рядом с ним.

Аукцион по ремонту бийского Второвского пассажа признан несостоявшимся

15:09, 17.11.2021 2029

Бийский рабочий