Бийск: Соцсети: один человек пострадал в ночном ДТП под Бийском

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В паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы сообщили о серьезном ДТП на автодороге Чуйский тракт.

— Сегодня ночью на трассе под Бийском произошло серьезное ДТП. Машины сильно повреждены, колёса валяются на проезжей части, судя по всему, кто-то из участников аварии выскочил на полосу встречного движения, — написали очевидцы происшествия, опубликовав это видео.

Движение регулировалось сотрудниками ГИБДД, которые прибыли на место происшествия. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю «Толку» прокомментировали, что в результате аварии пострадал один человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 22.10 на подъезде к Бийску.

Сообщается, что 35-летний водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Isuzu Giga под управлением 42-летнего водителя. С места ДТП в больницу Бийска с травмами различной степени тяжести госпитализировал водителя легкового авто. О его состоянии не сообщается.

С ножом по городу: бийчанин за ночь проколол шины десяти автомобилей

18:12, 07.04.2021 1929

Бийский рабочий