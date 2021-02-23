Бийск: Социальные пенсии в России могут повыситься с 1 апреля 2021 года

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Согласно бюджету Пенсионного фонда, с 1 апреля социальные пенсии в России должны проиндексировать на 2,6 %.

В России с 1 апреля повысят социальные пенсии. Размер повышения, согласно принятому бюджету Пенсионного фонда России (ПФР), должен составить 2,6%. Размер увеличения социальных пенсий рассчитывается исходя из прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Повышение затронет около четырёх миллионов человек.

— Размер индексации социальных пенсий рассчитывается с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Бюджет Пенсионного фонда, которым предусматривается повышение этих выплат, пронимался в декабре 2020 года, а сформирован был ещё раньше. Год на тот момент не закончился, и новые данные, полученные позже, могут стать причиной корректировки этой величины, — пояснила для «Парламентской газеты» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Добавим, что социальные пенсии получают россияне, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию либо из-за недостатка трудового стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных баллов. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.

Также в числе получателей социальной пенсии — потерявшие кормильца в семье дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды всех групп, которые не работали по трудовому договору.

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Бийский рабочий