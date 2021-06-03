Бийск: Снова бийская трасса: недалеко от наукограда разбились «Гранта» и грузовик

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Пользователи в соцсетях говорят, что участок Чуйского тракта от Бийска до Барнаула давно надо расширять

Очередное ДТП с тяжелыми последствиями произошло сегодня, 2 июня, на трассе от Бийска до Барнаула. По словам очевидцев, «Гранта» пошла на обгон через сплошную и столкнулась с грузовым автомобилем. Есть пострадавшие, но все живы, сообщают соцсети.

На фотографиях, которые опубликованы в соцсетях, хорошо видно, что легковой автомобиль с новосибирскими номерами оказался сильным смятым, грузовой перевернулся, но пострадал меньше.

Комментаторы в соцсетях пишут, что стандарты дороги давно устарели – трасса до Барнаула требует как минимум четырехполосного движения. Иначе сейчас, в сезон, когда трафик на ней вырос в разы, это просто «дорога-убийца» — никто не застрахован от встречных ДТП.

Однако многие на такой аргумент возражают, что «дебилы будут летать и биться и на четырех полосах» – причем, в том случае еще более вероятнее.

— Да хоть семь полос делай! Летят как ракета на старте. Жалко, что страдают адекватные и невинные.

Добавим, что за последние несколько дней в Алтайском крае случилось несколько резонансных ДТП. Так, 31 мая недалеко от Мартыново, разбилась насмерть в лобовом ДТП семья бийского тренера Владимира Каташева. В тот же день в Первомайском районе в автоаварии пострадало 14 человек, трое из которых погибли на месте.

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10:13, 02.06.2021 1570

Бийский рабочий