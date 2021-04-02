Бийск: Снова ветер и до +15: какой будет погода в Алтайском крае со 2 по 4 апреля

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На выходных в Алтайском крае ожидается порывистый ветер, гололед и оттепель днем.

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток в регионе сохранится ветреная погода с оттепелями в течение дня.

2 апреля, пятница

В последний рабочий день на этой неделе температура в крае будет варьироваться от +2 до +7 градусов тепла. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

3 апреля, суббота

В ночь на субботу на Алтае ожидается от -4 до -9 градусов мороза, местами в предгорьях до -14. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в субботу в Алтайском крае воздух прогреется до +2…+7 градусов тепла, по югу местами до +12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

4 апреля, воскресенье

В ночь на воскресенье ожидается от -7 до -12 градусов мороза. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье на Алтае станет еще теплее: возможны колебания температуры от +3 до +8 градусов, местами по югу до +15. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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11:09, 29.03.2021 1706

Бийский рабочий