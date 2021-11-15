Бийск: Снегопады и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае 15 ноября

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Неделя начнется с мокрого снега и скользоты

В понедельник, 15 ноября в Алтайском крае температура воздуха днем составит -1,+4 градуса. На большей части территории региона синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления. Водителей предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18м/с.

Ночью в регионе похолодает до -2,-7 градусов. Также прогнозируются осадки и гололед.

В Бийске 15 ноября днем термометры покажут +1 градус. Ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -3,-1 градус.

Гидрометцентр: зимой россиян ожидают частые оттепели

12:11, 14.11.2021 613

Бийский рабочий