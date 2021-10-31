Бийск: Снег и морозы: какой будет погода в Алтайском крае на неделе с 1 по 7 ноября

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В Алтайский край на неделю заглянет зима – сделает она это гораздо раньше многолетних сроков

Синоптики немилосердны: всю неделю в Алтайском крае обещаны осадки в виде мокрого, а потом и обычного снега, а также в край могут прийти морозы до -17 градусов в ночное время.

Первая неделя ноября может быть в крае ветреной, снежной и даже морозной. Синоптики говорят, что в ноябре в регионе не будет ни одного солнечного дня, а осадков может выпасть до 10% от годовой нормы.

В воскресенье, 31 октября, а также в ночь на понедельник ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами гололедные явления, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможны порывы до 25-27 м/с. Похолодание, появление снежного покрова. На дорогах гололедица.

1 ноября днем в Алтайском крае от -2 до +3, Небольшой снег, мокрый снег. Установление снежного покрова, на дорогах в утренние часы сильная гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

2 ноября в крае возможен штормовой ветер (усиление ветра на юге и юго-востоке края), температура днем от +3 до -6, похолодание к вечеру.

В ночь на среду, 3 ноября, в крае возможны морозы до -11…-13 градусов, ветер продолжится, но порывы станут меньше – от 4 до 8 м/с. В течение дня в среду температура будет держаться на уровне -10…-12 градусов мороза. Осадков не ожидается.

В ночь на четверг, 4 ноября, морозы усилятся до -15 градусов. Температура днем от -9 до -11 градусов мороза. Осадков не ожидается, пасмурно, ветер 3-6 м/с.

5 ноября ночью станет чуть «теплее» — ожидаются морозы до -9…-11 градусов, днем переменная облачность, без осадков, температура до -5.

К выходным в Алтайском крае еще чуть-чуть потеплеет – днем в воскресенье возможно до +5, в ночное время от -4 до -7 градусов мороза, без осадков.

Накануне холодов: бийские автомобилисты устремились на шиномонтажки

14:22, 30.10.2021 824

Бийский рабочий