Бийск: Снег и гололедные явления ожидаются в Алтайском крае 13 октября

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В Бийске 13 октября денем температура воздуха составит +5 градусов.

В среду, 13 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +3,+8 градусов. В отдельных районах синоптики ожидают небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега и гололедные явления. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью похолодает до 0,+5 градусов, местами до -5 градусов. Местами ожидается дождь и мокрый снег, гололедные явления. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Бийске 13 октября денем температура воздуха составит +5 градусов, будет пасмурно. Ночью ожидается до +1 градуса, так же пасмурно.

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15:40, 12.10.2021 822

Бийский рабочий