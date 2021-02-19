Бийск: Снег с дождём, метель и гололёд: на Алтайский край надвигается снежный шторм • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Февральская погода решила устроить жителям Алтая проверку на прочность.

Еще вчера была оттепель и вечером шел дождь, который перешел в обильный ливневый снегопад, а уже в ночь на 19 февраля ожидается мокрый снег с дождем, а также усиление ветра, а затем – морозы до -26 градусов.

Управление МЧС по Алтайскому краю разослало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки.

Так, в Алтайском крае 19 и ночью 20 февраля ожидается мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, метели, отложение мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с, во второй половине ночи и днем 19 февраля по югу региона возможны порывы до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Похолодание.

Кроме того, в ГУ МЧС по Алтайскому краю разъяснили, чем снежный занос отличается от метели. Снежный занос — это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.

Метель, с точки зрения синоптиков, это перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.

— Опасность снежных заносов для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1 м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи, — пояснили в ведомстве.

Опять морозы: новая волна холода идет на Алтай

14:08, 16.02.2021 4792

Бийский рабочий