ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: Снега нет, проверим наледь: в Бийске прошел рейд по уборке у магазинов

Горняк22
10 часов Ago

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Сотрудники бийской администрации проверяют уборку территорий у предпринимателей – магазины, офисы, учреждения

Сотрудники правового управления администрации Бийска обычно выезжают на рейды по городу после каждого снегопада. В этом году зима, пока бесснежная, но количество рейдов не уменьшилось.

По итогам первого в этом сезоне рейда трем предпринимателям Бийска отправлены приглашения на административную комиссию, а это значит, что проверяющие нашли нарушения. Сейчас это чаще всего наледь перед входом в магазины, не посыпанные противоскользящими реагентами подходы к ним.

Как отмечают специалисты, до штрафов дело доходит редко, обычно предприниматели, если и замешкались с уборкой, то на заседание приходят подготовленными – приносят фото, подтверждающие факт посыпки тротуара или отсутствия снега на территории.

В ходе нового рейда на этой неделе уже проверили Восточный район города – претензий нет. Сейчас идет проверка Приобской части Бийска.

Добавим, что сотрудники правового отдела отмечают, предприниматели, которых предупредили о нарушениях правил благоустройства в прошлый раз уже привели свои территории в должный вид.

 

Невыполнение порядка уборки снега, наледи, обледенения, сосулек с кровель, пандусов зданий (за исключением жилых домов), строений и сооружений, а также перед входами в здания (за исключением жилых домов), строения и сооружения, если эти действия не влекут ответственности, предусмотренной Кодексом РФ об административных правонарушениях: влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц  от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Снега нет, проверим наледь: в Бийске прошел рейд по уборке у магазинов1

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16:08, 02.12.2021 1266

 

Бийский рабочий

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