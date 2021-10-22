Бийск: Смотрим за звездами: ночью 21 октября звездопад Ориониды достигнет пика

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Пик звездопада Ориониды ожидается в ночь с 21 на 22 октября. Его смогут наблюдать все жители северного полушария.

Ожидается, что скорость метеорный потока составит до 20 «падающих звезд» в час. Кроме того, астрономы ожидают, что активность Орионид останется почти на том же уровне несколько последующих ночей после пика, сообщает ТАСС.

Метеорный поток Орионид ежегодное явление, которое приходится на период со 2 по 7 ноября. Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Звездопады этого времени особенны тем, что наблюдатель видит «падающие звезды» вылетающие прямо из созвездия.

В этом году наблюдать за потоком советуют в предрассветные часы, так как желающим увидеть зрелище может мешать полная Луна, которая взошла на небо 20 октября.

Кровавая Луна: чем опасно полнолуние 20 октября 2021 года

18:56, 19.10.2021 18515

Бийский рабочий