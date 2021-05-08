Бийск: Смог в Бийске: в Минприроде назвали причины дымки над городами Алтайского края

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В крае и соседних регионах резко увеличилось число пожаров.

Дымка, повисшая над районами и городами Алтайского края, связана с увеличившимся количеством пожаров в крае и соседних регионах. Об этом Telegram-каналу «Ленина, 59» сообщили в Региональной диспетчерской службе Минприроды.

За прошедшие сутки от пожаров пострадало 12 участков земли лесного фонда Алтайского края — горело порядка 35,12 га.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за сутки 6 мая в регионе потушено 130 пожаров, 90 из которых — ландшафтные. Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве Геолог в Первомайском районе, в 5 километрах от населенного пункта Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.

Смог от лесных пожаров уже знаком жителям региона и Бийска по лету 2019 года. Тогда из-за сильных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области ветер переносил дым и запах гари по всей Сибири.

Привет, мы задыхаемся: над Бийском снова висит едкая дымка

15:30, 21.07.2019 6797

Ранее сообщалось, что до 11 мая на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность.

Бийский рабочий