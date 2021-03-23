Бийск: Смоленские кровососы: в России стартовал показ сериала «Вампиры средней полосы»

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Премьера началась с 18 марта на стриминговом сервисе START.

В центре Смоленска тихо живет себе семья вампиров. Людей давно не убивают — пьют донорскую кровь. Однажды в пригороде находят несколько обескровленных тел. И на героев падают подозрения.

Главный и самый колоритный в клане вампиров — дед Слава в исполнении Юрия Стоянова, по сценарию ему больше тысячи лет:

— Вообще слова «хоррор», «сага» не имеют никакого отношения к этому сериалу. Нет, в нем есть все эти внешние приметы: кровь, зубы… Но для меня определяющим в названии является слово не «вампиры», а «средней полосы». Я вспоминаю фильмы, где есть глава, когда семья в основе. А вот я глава этого клана. И для меня очень важно, как выстроены отношения со всеми. Они очень разные: одному все время подзатыльники раздает, другого обнимает, над третьей ерничает. При том что он к каждому относится по-разному, он их всех любит. Ненависть играть тяжело. Любовь играть интересно, — рассказал Юрий Стоянов.

Роль писали специально для Юрия Стоянова. Пилотная серия была с ним. Когда начались съемки всего сезона, актер был занят в другом проекте, поэтому посоветовал обратиться к своему другу Михаилу Ефремову. Когда случилось ДТП, Ефремов уже отснялся в части серий. Решили переснимать, вернулись к Юрию Стоянову.

Роль непростая, у героя — лексическая «каша»: слова из средневековья, XIX века и из языческой Руси соседствуют с современным сленгом.

Персонаж Стоянова «обратил» в вампиров доктора — ловеласа Жана (его играет Артем Ткаченко), сотрудницу полиции, а когда-то комсомолку Анну (это героиня Екатерины Кузнецовой) и видеоблогера Женю — персонаж молодого актера и музыканта Глеба Калюжного. У каждого — своя суперспособность. За соблюдением вампирско-мирских законов следят «хранители», которыми руководит героиня Татьяны Догилевой.

По словам режиссера Антона Маслова, Смоленск в качестве места действия сериала был выбран потому что у города богатая история. Его брали немцы, французы и даже татары, но так и не смогли взять.

Впрочем, есть и более прозаическая причина. В Смоленске такая фактура, что там хорошо снимать историческое кино, поскольку в картине множество флэшбеков. Ведь дед Слава и другие вампиры то и дело мысленно возвращаются то в конец 1940-х, то в 1812-е годы, а то и в более раннюю эпоху.

Кстати, для актеров, сыгравших вампиров, клыки создавались по индивидуальным меркам. Сначала в стоматологической клинике делались слепки, после чего изготавливался реквизит с учетом цвета зубов, удобства и влияния на дикцию.

Интересно, что на площадку поставляли пять разных видов искусственной крови — для разных целей. Одна кровь, которой пользовались реквизиторы, не оставляла следов на паркете, другая, попавшая в распоряжение гримеров, естественно выглядела в кадре и хорошо держалась на коже. Третий вид можно было легко удалить с ткани.

Кроме того, по сюжету вампирская семья то и дело пила кровь, иногда несколько дублей подряд. Она больше напоминала сладкий напиток, не представляющий опасности для слизистой желудка.

Битва за Анфису: о чем сериал «Угрюм-река», стартовавший на Первом канале

19:57, 10.03.2021 1084

Бийский рабочий