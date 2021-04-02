Бийск: СМИ: заводы прекратили поставлять сахар в магазины

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Сетевые магазины уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, выяснили журналисты.

Производители сахара перестали осуществлять поставки в магазины на территории РФ и начали отказываться предоставлять информацию о будущих поставках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Проблемы возникли после того, как российские власти объявили о готовности выделить субсидии за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм сахара. Заводы таким образом могут получить от государства пять рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по фиксированной цене.

Производители приостановили свою активность, поскольку до 1 апреля реализовывать свою продукцию им невыгодно.

— Более того, производители отказываются подтверждать им объемы будущих поставок. Запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день, — отмечает издание со ссылкой на неназванный источник в отрасли.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не подтвердили, но и не опровергли существование проблем с закупками сахара после 22 марта. В Минсельхозе от тревожных слухов о дефиците сахара отмахнулись и сказали, что ситуацию на рынке оценивают как стабильную.

Бийский рабочий