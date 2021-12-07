Бийск: СМИ: из-за омикрона россиянам продлят каникулы, а школьников отправят на дистант

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В соцсетях и СМИ появляется все больше публикаций и различных предположений о последствия распространения нового штамма в России

Если в России начнет распространяться омикрон-штамм, продлят ли новогодние каникулы?

Как сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков сетевому изданию URA.RU, такое сделать могут, если омикрон будет вызывать тяжелое течение болезни, а медицинские службы будут перегружены.

— Про штамм омикрон пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут, — предположил Петр Чумаков.

Правда ли, что новогодние каникулы могут продлить до 1 февраля?

В социальных сетях распространяется информация, что новогодние каникулы из-за коронавируса и других проблем могут продлить до 1 февраля. В качестве аргумента против продления каникул эксперты отмечают, что даже при более сложной ситуации с коронавирусом удаленный режим работы был объявлен лишь на небольшой период – с 28 октября по 7 ноября.

В сети Instagram группы ссылаются на то, что такие инициативы рассматривают в Минтруде. Но на самом деле эта информация фейковая – никаких подобных решений в ведомстве не принимали и правительство таких заявлений не делало.

В 2022 году новогодние каникулы у россиян начнутся с 31 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года. Первый рабочий день после праздников будет 10 января. Вероятнее всего, этот же день будет первым учебным днем для школьников.

Правда ли, что школьников могут отправить на дистанционное обучение?

Минпросвещения не планирует переводить школы на онлайн-обучение после Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра просвещения Татьяну Васильеву. Полный перевод школ на дистанционный формат в 2022 году не предполагается, утверждает чиновник ведомства.

— Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация — это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе, — сказала Татьяна Васильева, отвечая на соответствующий вопрос.

Штамм омикрон уже в России. Коротко о ситуации с COVID на 7 декабря

07:16, 07.12.2021 115

Бийский рабочий