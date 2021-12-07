ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: СМИ: из-за омикрона россиянам продлят каникулы, а школьников отправят на дистант

Горняк22
8 минут Ago

0

В соцсетях и СМИ появляется все больше публикаций и различных предположений о последствия распространения нового штамма в России

Если в России начнет распространяться омикрон-штамм, продлят ли новогодние каникулы?

Как сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков сетевому изданию URA.RU, такое сделать могут, если омикрон будет вызывать тяжелое течение болезни, а медицинские службы будут перегружены.

— Про штамм омикрон пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут, — предположил Петр Чумаков.

Правда ли, что новогодние каникулы могут продлить до 1 февраля?

В социальных сетях распространяется информация, что новогодние каникулы из-за коронавируса и других проблем могут продлить до 1 февраля. В качестве аргумента против продления каникул эксперты отмечают, что даже при более сложной ситуации с коронавирусом удаленный режим работы был объявлен лишь на небольшой период – с 28 октября по 7 ноября.

В сети Instagram группы ссылаются на то, что такие инициативы рассматривают в Минтруде. Но на самом деле эта информация фейковая – никаких подобных решений в ведомстве не принимали и правительство таких заявлений не делало.

В 2022 году новогодние каникулы у россиян начнутся с 31 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года. Первый рабочий день после праздников будет 10 января. Вероятнее всего, этот же день будет первым учебным днем для школьников.

Правда ли, что школьников могут отправить на дистанционное обучение?

Минпросвещения не планирует переводить школы на онлайн-обучение после Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра просвещения Татьяну Васильеву. Полный перевод школ на дистанционный формат в 2022 году не предполагается, утверждает чиновник ведомства.

— Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация — это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе, — сказала Татьяна Васильева, отвечая на соответствующий вопрос.

СМИ: из-за омикрона россиянам продлят каникулы, а школьников отправят на дистант1

Штамм омикрон уже в России. Коротко о ситуации с COVID на 7 декабря

07:16, 07.12.2021 115

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Сотрудники Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Алтайскому краю провели воспитанникам подшефного детского дома лекцию по профилактике экстремизма среди молодежи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Сотрудники Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Алтайскому краю провели воспитанникам подшефного детского дома лекцию по профилактике экстремизма среди молодежи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 секунд Ago
Молодежь в силу возрастных психологических особенностей более всего подвержена радикальным взглядам. При этом не всегда подростки понимают суть понятия «экстремизм»,...
Горняк22: Два жителя Ребрихинского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство двух местных жителей, один из которых несовершеннолетний — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Два жителя Ребрихинского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство двух местных жителей, один из которых несовершеннолетний — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 секунд Ago
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование  уголовного дела...
Горняк22: Два жителя краевого центра признаны виновными в разбойном нападении на четырех подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Два жителя краевого центра признаны виновными в разбойном нападении на четырех подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 секунд Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...
Горняк22: В Алтайском крае директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 секунд Ago
Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в...
Горняк22: В Благовещенском районе местный житель, признан виновным в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Благовещенском районе местный житель, признан виновным в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
22 секунды Ago
Собранные Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...

Читать по теме:

Горняк22: Сотрудники Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Алтайскому краю провели воспитанникам подшефного детского дома лекцию по профилактике экстремизма среди молодежи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

ВТОПЕ: