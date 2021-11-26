ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: СМИ: в декабре 2021 года Путин может объявить о новой выплате в 15 тысяч рублей

Горняк22
6 часов Ago

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Сообщается, что новость о выплатах будет приятным подарком россиянам к наступающему Новому году

Правительство РФ готовит новую единовременную выплату россиянам – скорее всего о ней Владимир Путин объявит на своей традиционной декабрьской пресс-конференции. Об этом в СМИ сообщают источники, близкие к аппарату правительства, пишет BFM.ru.

Известно, что деньги на единовременную выплату планируется взять из остатков бюджета на 2021 год. Пока говорят о суммах в 10 000 и в 15 000 рублей, утверждают источники.

— Поскольку бюджет России к концу 2021 года окажется профицитным, то есть средства останутся, и, по всей видимости, их постараются пристроить. Пока самая ожидаемая дата объявления о поддерживаемых выплатах – декабрь, когда состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, — говорится в СМИ.

Прогнозируют выплаты в декабре и независимые эксперты. В числе причин подобной щедрости называются рекордная инфляция и попытки снизить недовольство граждан на фоне ковидных ограничений, в частности имеются ввиду законопроекты о QR-кодах, которые, судя по всему, будут приняты.

— Перед Новым годом вполне может быть принято решение о выплатах, чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов

В числе потенциальных получателей выплат называют пенсионеров и семьи с детьми.

Напомним, в прошлом году в завершении своей пресс-конференции, Владимир Путин сообщил о выплатах семьям с детьми, где есть дети до 7 лет. Тогда россияне получили по 5 000 рублей.  

СМИ: в декабре 2021 года Путин может объявить о новой выплате в 15 тысяч рублей 1

Путин сообщил, что семьи с детьми получат новую выплату к Новому году

20:40, 17.12.2020 2601

 

Бийский рабочий

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